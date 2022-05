Jacob uit ‘B&B vol liefde’ krijgt zijn eigen programma

Jacob zet zijn zoektocht naar de liefde voort in De ware Jacob.

Pijnlijk liefdesavontuur

In B&B vol liefde volgde kijkers het pijnlijke liefdesavontuur van Jacob. Hij zat in zijn bed & breakfast met vier vrouwen opgescheept die niet konden wachten om na de verplichte quarantaine van 14 dagen snel het vliegtuig naar huis te pakken. “Ik betwijfel dat ik de liefde nog zal vinden, want jullie laten me twijfelen aan mezelf”, zei Jacob bij het afscheidsetentje.

Nooit veranderd

Na het mislukte liefdesavontuur ontmoette Jacob Carla, met wie hij na een maand ging samenwonen. Deze Portugese romance bleek helaas van korte duur, want de twee gingen al snel uit elkaar. “Ik ben zelf nooit veranderd en altijd mezelf gebleven, maar zij wilde mij veranderen”, vertelt Jacob over de breuk aan Shownieuws.

‘De ware Jacob’

Toch is Jacob de hoop niet verloren: vanaf 15 juni volg je op Videoland in De Ware Jacob zijn zoektocht naar ware liefde. En mocht je toch liever B&B Vol liefde kijken: maandag 11 juli start het tweede seizoen op RTL4 en Videoland.

Bron: Shownieuws