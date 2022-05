Jada Borsato over vreemdgaan vader: “Ik heb gezien wat het kapot kan maken”

Hoewel Jada graag voor de camera staat, houdt ze haar lippen doorgaans stijf op elkaar over alles rondom haar vader. Tot nu.

Jada Borsato geeft interview

Ze gaf een interview aan het jongerenplatform Teenmag. Samen met de presentator bespreekt ze in een video alle roddels die over haar zijn ingestuurd door kijkers. Ze laat weten wat ervan waar is en wat niet.

Vragen over vreemdgaan

Zo wordt Jada geconfronteerd met een roddel over dat zij zelf zou zijn vreemdgegaan. Jada is al ruim 7,5 jaar samen met haar vriend Roeland Beelen. Ze ontkent dat ze ooit vreemdging en laat ook weten dat haar vriend nog nooit een slippertje heeft gemaakt.

Dan wordt haar gevraagd of zij haar vriend zou vergeven als het ooit zou gebeuren. “Moeilijke vraag. Als je dit vijf jaar geleden aan me had gevraagd, had ik meteen ‘ja’ gezegd.” Maar dan maakt ze een verwijzing naar het vreemdgaan van haar vader Marco: “Ik heb bij andere mensen om me heen gezien, bijvoorbeeld mijn ouders, wat vreemdgaan kan doen en hoeveel het kapot kan maken.”

Je kunt jezelf beschadigen

Volgens Jada is het niet altijd een goede keuze om je partner te vergeven als hij of zij is vreemdgegaan: “Ik heb gezien hoeveel je jezelf ermee kunt beschadigen, als je dat accepteert. Als je maar gewoon doorgaat met je relatie.” Ze lijkt het hier nog steeds over haar ouders te hebben.

Zeer turbulente relatie

Marco en Leontine maakten in februari 2020 bekend te gaan scheiden na een huwelijk van ruim 20 jaar. Er kwamen toen meerdere geruchten over vreemdgaan boven tafel. Zo zou Marco onder andere een affaire hebben gehad met Iris Hond. In Linda’s Wintermaand gaf Marco toe meerdere keren te zijn vreemdgegaan. Inmiddels zijn de twee weer samen, maar is is het stel weer voor hete vuren komen te staan sinds BOOS in de aflevering over The voice naar buiten bracht dat Marco kinderen zou hebben betast.

De relatie van Marco en Leontine heeft veel te verduren gehad, en nog steeds. Dit medium heeft ze eerder geholpen:

Bron: Shownieuws