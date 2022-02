Dit laat Nienke Hoogervorst, de advocaat van Jorik, weten.

Lil’ Kleine weer uit de gevangenis

Lil’ Kleine werd zondagavond opgepakt, na de vermeende geweldpleging van zaterdag. Dit kwam aan het licht door de verkregen beelden die Yvonne Coldeweijer op haar juicekanaal deelde. De rapper heeft drie nachten in de cel doorgebracht en is woensdag vrijgelaten. De rechter-commissaris heeft besloten dat hij de loop van het onderzoek in vrijheid mag afwachten.

Geen aangifte, wel een zaak

Zijn advocaat, Nienke Hoogervorst, laat weten dat hij opgelucht is en dat hij sinds zaterdag geen contact meer heeft gehad met Jaimie. De advocaat bevestigt ook dat Jaimie geen aangifte tegen hem heeft gedaan. Maar dat Jaimie geen aangifte heeft gedaan, betekent niet dat de rapper niet vervolgd kan worden. Dat kan nog steeds, ook zonder aangifte, op basis van bewijs. Ook kan een huisverbod of verplichte therapie opgelegd worden, waarvan nog niet bekend gemaakt is of dat in het geval van Jorik ook zo is.

Waarom geen aangifte?

Dat Jaimie geen aangifte heeft gedaan, kan verschillende redenen hebben. Zo kan er bij een slachtoffer van huiselijk geweld sprake zijn van te veel angst voor de dader of schaamte - ondanks het recht op bescherming vanuit de politie, zo valt te lezen op de site van Slachtofferhulp Nederland. Daarom is het dus een goede zaak dat er ook zonder aangifte een vervolging kan plaatsvinden op basis van het beschikbare bewijs.

Politielek

Er is nog iets opvallends aan de hand rondom deze zaak. Er zouden via het socialmediaplatform Snapchat fragmenten rond zijn gestuurd van iemand die zegt agent te zijn en vertelt dat Lil’ Kleine in zijn cel moest huilen en niet wilde eten. Het is niet bekend of het hier echt om een politielek gaat of om iemand die doet alsof hij een agent is.

Onderzoek

Daarover zegt de advocaat van de rapper tegen Shownieuws: “Ik heb ook begrepen dat de politie onderzoek doet naar een mogelijk lek op het hoofdbureau van de politie. Dat is waar Jorik verbleef de afgelopen dagen. En het lijkt me uitstekend dat daar onderzoek naar wordt gedaan.”

‘Niet het laatste woord over gezegd’

“Wat mij betreft is daar ook nog niet het laatste woord over gezegd”, vervolgt de advocaat. “Het kan natuurlijk niet zo zijn dat iemand die daar werkt kennelijk toegang heeft tot het cellencomplex en kennelijk ook te veel vrije tijd heeft en dat soort berichten de wereld inslingert.”

