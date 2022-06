Jaimie Vaes deelt update over zoon Lio Beeld Brunopress/Patrick van Emst

Jaimie Vaes over situatie zoontje Lío: “Ik zorg nu alleen voor hem”

Na de breuk met Lil’ Kleine doet Jamie Vaes haar best om haar leven weer op de rit te krijgen. De zorg voor zoontje Lío doet ze voorlopig alleen, zegt ze tegen RTL Boulevard in een update over haar leven.