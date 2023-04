Jamai Loman over Fred van Leer: ‘Konden elkaars bloed wel drinken’

Dat én meer schrijft Jamai op Instagram aan Fred, die inmiddels wél tot een van zijn hechte vrienden behoort.

Vijftien jaar geleden

‘Toen we elkaar vijftien jaar geleden ontmoetten op een boot van gezamenlijke vrienden was het niet bepaald liefde op het eerste gezicht, sterker nog, we konden elkaars bloed wel drinken’, schrijft Jamai bij een filmpje van de twee samen op zijn Instagram-account. ‘Jij vond mij de bebrilde trol van Idols en ik jou een lawaaipapegaai met lelijke blauwe hysterische Gucci-sneakers.’

Vriendschap vieren

Volgens Jamai is er in de loop der jaren veel veranderd en zijn ze steeds meer naar elkaar toe gegroeid. ‘Na een paar flessen wijn vonden we het nodig dit naar elkaar uit te spreken en vanaf dat moment waren we onafscheidelijk, haha. Toen daarna ook nog eens ABBA en Raffaella Carrà door de luidsprekers klonken en wij allebei opsprongen van opwinding werd onze vriendschap bezegeld. Nu, vijftien jaar later, vieren we niet alleen onze vriendschap, maar ook al jouw dromen die zijn uitgekomen. Ik ben zo trots op je en vind het tof dat ik erbij mag zijn.’

Fred & Friends vindt op 22 en 23 september plaatsvinden in Rotterdam Ahoy.



