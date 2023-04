Jamie Oliver en zijn vrouw Jools trouwen opnieuw

De tv-kok legt op Instagram uit waarom hij en Jools de huwelijksgeloften wilden hernieuwen. “We vonden het bijzonder om te doen voordat onze kinderen allemaal het huis uitgaan.” Toen ze in 2000 trouwden, waren hun kinderen nog niet geboren.

Luxe bruiloft

De tweede bruiloft was op een luxueus resort op de Malediven. Zowel Jamie als Jools delen foto’s op Instagram. “Zo geweldig de eerste keer dat we het opnieuw deden”, schrijft Jools. Wat een ongelooflijke herinnering om te koesteren zo gelukkig, emotioneel, romantisch en mooi. De gezichtjes van de kinderen maakten de hele ervaring zo speciaal. Ik had alleen maar kunnen dromen van zo’n magische vakantie.”

Jamie en Jools hebben vijf kinderen

Het stel trouwde op 24 juni 2000 in het Engelse dorpje Rickling en waren toen al acht jaar bij elkaar. Samen hebben ze vijf kinderen. De 21-jarige Poppy Honey Rosie is de oudste. Daisy Boo Pamela is 19, Petal Blossom Rainbow 14, Buddy Bear Maurice 12 en River Rocket Blue Dallas 6.

Jools zei twee jaar geleden nog wel een zesde kind te willen.

Dit bericht op Instagram bekijken Een foto die is geplaatst door Jools Oliver (@joolsoliver) op 9 Apr 2023 om 3:37 PDT

Een ui snijden zoals Jamie dat kan? Zo doe je dat:

Bron: Instagram/ANP