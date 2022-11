Jamie Trenité is vader geworden van een zoontje: "Je bent nu al zo’n held”

Het jongetje heeft de naam Rafael gekregen, zo schrijft hij.

“Zin in al je poepluiers midden in de nacht”

De trotse nieuwbakken vader deelt een prachtige zwart-wit foto waarop te zien is dat de kleine Rafael bij zijn vader op zijn borst ligt. “Wauw, daar is-ie: Rafael”, zo schrijft hij. “Je bent nu al zo’n held en mamma en ik houden meer van je dan woorden kunnen beschrijven. Zin in al je poepluiers midden in de nacht.”

Waar kun je Jamie van kennen?

Jamie is tv-presentator en de zoon van actrice Linda van Dyck (o.a. bekend als Tante Jans in Ciske de Rat). Hij heeft diverse programma’s gepresenteerd en is nu regelmatig te zien aan de desk van RTL Boulevard. Hij deed mee aan programma’s als Wie is de mol?, Dancing with the stars en Make up your mind. Naomi is vastgoedconsultant.

Bron: Instagram