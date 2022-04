Jammer: deze twee bekende presentatoren stoppen ermee

Bij de een is dat vrijwillig, bij de ander een gedwongen keus.

Twee presentatoren vertrekken

De eerste van de twee presentatoren is Hugo Logtenberg. Hij heeft besloten deze zomer te stoppen als presentator bij Op1. Hij begon daar in januari 2020, samen met Sophie Hilbrand, maar presenteert nu met Nadia Moussaid.

Hij stopt met de klus, omdat hij het jammer vindt dat hij niet veel te vertellen heeft: “Iedere dag bespreken we drie of vier onderwerpen en daar heb ik niet altijd veel invloed op.”

Hij weet al wat hij na zijn vertrek gaat doen: “Ik blijf gewoon werken voor NRC, ga me weer richten op reportages en onderzoeksjournalistiek, en wil in de toekomst zeker weer een boek schrijven.”

De tweede presentator is Sander Hoogendoorn. Hij presenteert de ochtendshow Sanders vriendenteam bij 3FM. Vanochtend maakte hij bekend dat hij daar per 23 juni mee moet stoppen. Iets dat niet zijn eigen keuze is.

“Ik weet sinds een paar weken dat deze ochtendshow gaat stoppen. Dat ik moet stoppen. Ik kreeg van mijn omroep BNNVara te horen dat we niet doorgaan in de toekomst en dat het einde van het vriendenteam nadert”, liet hij in zijn programma weten.

Hij is daar best verdrietig over: “Dat vind ik superjammer, want ik had nog graag jaren door willen gaan. Het is het allerleukste dat ik ooit heb gedaan op de radio. Met ook echt de allerleukste mensen met wie ik ooit heb gewerkt en met de allerleukste luisteraars. Er is niets zo mooi als voor jou iedere ochtend een ochtendshow presenteren.” Wie de ochtendshow na zijn vertrek zal presenteren is nog niet bekend.

