Jammer: dit geliefde onderdeel van ‘All you need is love’ is er volgend jaar wéér niet bij

Bijna twee miljoen kijkers zaten op kerstavond voor de buis voor de hartverwarmende All you need is love kerstspecial. Ook dit jaar reed Ten Brink met zijn kerstbus vol gasten uit het buitenland door Nederland, om ze op tijd voor kerst te herenigen met hun geliefden. Hij verraste mensen onder andere thuis en op hun werk.

Vloeiende tranen

Traditiegetrouw werd het een hartverwarmende avond en vloeiden er heel wat tranen. Toch misten de kijkers één belangrijk onderdeel van het programma: de studio in Hilversum. Hierin kwamen voorheen onder het applaus van een publiek alle deelnemers en hun verhalen samen. Ook werden er ter plekke nog mensen uit het publiek verrast.

Niet als vanouds

De studio werd al geschrapt in 2021 door coronamaatregelen. Kijkers hoopten dat dit jaar alles weer als vanouds zou zijn, maar dat bleek niet het geval. Wéér was er geen studio.

Geen centraal honk

Nu blijkt dat we het daarmee moeten doen, want ook volgend jaar zal het centrale honk er niet zijn in het programma. De belangrijkste reden hiervoor is het drukken van de kosten, laat Ten Brink weten aan RTL Boulevard. Toch kunnen we enigszins opgelucht ademhalen, want Ten Brink bevestigt tevens dat hij er als presentator wél gewoon weer bij is in 2023.

Bron: RTL Boulevard