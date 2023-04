Jan de Hoop is al bijna zijn hele leven ontevreden over zijn gewicht: ‘Er zit veel verdriet achter’ Beeld Jan de Hoop

Jan de Hoop is al bijna zijn hele leven ontevreden over zijn gewicht. Vaak maakt hij er een grapje over, maar vanbinnen voelt het toch anders. ‘Als ik spreek over mijn kloeke torso of goddelijke lichaam zit daar verdriet achter’, schrijft hij in zijn nieuwste column voor Margriet.