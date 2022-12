Jan de Hoop schiet vol in ‘Beau’ bij terugblik van zijn ‘Ontbijtnieuws’-afscheid

Zo zagen we donderdagavond in Beau. Jan was te gast om te praten over kerstfilms. Tijl Beckand zat ook aan tafel en presenteerde de meest tranentrekkende televisiemomenten van 2022. Tot Jans verrassing zat zijn fragment erbij. En zo werd hij onverwachts met zijn eigen afscheid geconfronteerd.

De meest tranentrekkende televisiemomenten van 2022

Tijl liet vijf fragmenten zien. Zo kwam het moment waarop Suzan Schulting goud won bij shorttrack voorbij. Net als Maarten van Rossem die ontroerd raakte door de muziek van Shubert in Wintertijd. Ook nam Tijl het fragment van Hans Kraaij mee, die voetballer Bas Kuipers steunde tijdens een kwetsbaar moment, en een fragment uit B&B vol liefde waarin Martijn in tranen was.

Het afscheid van Jan de Hoop

Maar bovenaan de lijst staat het fragment van Jan de Hoop. “Oh, god”, zegt Jan als de beelden worden gestart. Bij het zien van het fragment raakt hij opnieuw ontroerd. “Ah Jan, kom hier. Ik zie je weer volschieten”, zegt Tijl en hij geeft hem een knuffel.

Ontroering

Jan vertelt waarom hij tijdens zijn live afscheid zo moest huilen. Hij had de dagen ervoor allerlei ontroerende berichten van kijkers ontvangen. Mensen die hem schreven dat zijn geruststellende stem hen door moeilijke tijden heen heeft geholpen. “Er waren honderden van dat soort berichtjes, ik heb ze allemaal beantwoord, maar toen ik bij de kijkers aankwam ging het dus mis.”

O wat zat ik te genieten van @JandeHoop bij #Beau! Heerlijk die man! — Sabrina de Groot (@sabrinadegroot) 22 december 2022

De vertrouwde warme stem van @JandeHoop op dit tijdstip is echt heel verwarrend haha ❤️ — Robert シ (@rgoeli) 22 december 2022

