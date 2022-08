Jan de Hoop zit niet stil na zijn pensioen: “Ik heb het hartstikke druk”

Een van die activiteiten is zijn vlog op zijn YouTube-kanaal, waar hij allerlei dingen over zijn leven deelt en kijkersvragen beantwoordt. Uiteraard helemaal in de sfeer van zoals we hem kennen van tv. Zo komen we ook te weten hoe het nu met hem gaat.

Jan durfde niet te kijken

Jan spreekt in zijn nieuwste vlog onder meer met een van zijn vervangers bij het Ontbijtnieuws, Boyan Ephraim. “Ik moet bekennen dat ik eerst ’s ochtends nog niet durfde te kijken naar het Ontbijtnieuws”, biecht hij op. “Wie zijn die mensen in mijn studio? Maar ik vind dat Boyan het heel goed doet.” Vanaf september komt er nog een vaste presentator bij die Jan officieel opvolgt.

Het afscheid van het Ontbijtnieuws was in juni zeer emotioneel. “Even diep ademhalen, daar ga ik voor de laatste keer: goedemorgen, dit het Ontbijtnieuws van donderdag 2 juni. Ik zal proberen het tot het einde droog te houden”, zo begon Jan zijn laatste Ontbijtnieuws vanochtend. Maar dat lukte uiteindelijk niet.

Nieuw programma

Jan heeft inmiddels de draad duidelijk weer opgepakt. “Ik heb het hartstikke druk.” Zo spreekt hij over een nieuw programma dat hij voor Omroep Gelderland gaat doen en dat Jan Houdt Huis heet. “Dat wordt erg leuk”, zegt de presentator over de serie die vanaf eind deze maand te zien is.

Voor het tv-programma mag hij kijken in bijzondere huizen en met de bewoners ervan praten. “Zo heeft in Beekbergen iemand een eigen meer en daar een heel mooi huis overheen gebouwd in een soort druppel. Ik ben in een kerk geweest en in een kasteel. Dus ik blijf wel bezig.” Omdat het programma landelijk te zien is, hoeven tv-kijkers Jan dus voorlopig niet te missen.

Bron: YouTube/RTL Boulevard