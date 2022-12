Jan Dulles blikt terug op overlijden dochter: “Iedereen zakte in elkaar van verdriet, behalve ik”

Jan kijkt met een goed gevoel terug op het afgelopen muziekjaar, maar de twee jaren ervoor noemt hij de “ergste uit zijn leven”.

Emoties uiten

Zijn nuchtere kijk op de wereld heeft Jan van zijn inmiddels overleden vader. Hetzelfde geldt voor het tonen van emoties. “Ik wil dat niet als een voordeel bestempelen of als iets goeds, maar het zit in mijn aard”, beweert de 3J’s-zanger.

“Voor mij is het heel lastig dat ik mijn emoties niet kan uiten, maar voor de buitenwereld is het makkelijk”, gaat Jan verder. “Zij hoeven zich geen zorgen om mij te maken, want het lijkt alsof het allemaal goed gaat. Ik hoop dat het bij mij op de lange termijn geen schade veroorzaakt.”

Therapie en schuldgevoel

Na het overlijden van Donna gingen Jan en Caroline in therapie. “Dat was waardevol, want het is toch een beetje gek als je zoiets verschrikkelijks meemaakt en je bent de enige die niet huilt. Alle mensen die bij ons kwamen kijken, zakten in elkaar van verdriet, behalve ik.”

In het begin voelde Jan zich soms schuldig dat hij niet verdrietig genoeg leek. “Bij de therapeut is het me duidelijk geworden dat het bij mij anders werkt dan bij andere mensen. Mijn familie en vrienden weten dat inmiddels ook van mij, dat ik wel degelijk emoties heb, maar dat ze niet zichtbaar zijn.”

