Jan Dulles en Caroline staan stil bij overleden dochtertje, die vandaag twee jaar zou zijn geworden

Jan Dulles en Caroline staan stil bij dochtertje

Caroline deelt een serie foto's. Op de eerste staat ze zelf met Donna in haar armen. Daarna volgen drie gedichtjes en ze sluit af met een foto van prachtige bloemen. Ze schrijft: ‘Vandaag 2 jaar geleden maakte jij mij de gelukkigste mama ter wereld. Lief meisje van me... waar je ook bent... Ik mis je elke dag iets meer. Gefeliciteerd lieve engel.’

Reacties

Caroline ontvangt een boel lieve reacties van mensen die haar een hart onder de riem steken. Zo ook van Monique Westenberg, Kirsten Schilder, Kees Tol en Monique Smit. Jan wijdt twee Instagram Stories aan Donna. Op de eerste zien we het graf van Donna. Jan schrijft erbij: ‘Gefeliciteerd engeltje. We denken aan je... altijd.’ Op de tweede Story zien we een foto van een scheurkalender. Bij de dag van vandaag staat geschreven: ‘Elk afscheid betekent de geboorte van een herinnering.’

Onverwachts overlijden

Donna overleed aan de gevolgen van complicaties van wat later een scheurtje in haar middenrif bleek te zijn. Het overlijden kwam onverwachts: “Ze mankeerde nooit wat, was juist heel gezond. Het was een sterke meid die altijd maar lachte. Blijkbaar is dat echt van het ene op het andere moment misgegaan”, vertelde Jan eerder aan Privé.

Dochter Lina

In november werden Jan en Caroline opnieuw ouders van dochtertje Lina. Over de bevalling vertelde Jan destijds: “Ik had verwacht dat de bevalling een heel rare, overemotionele gewaarwording zou zijn. Ik dacht dat ik het misschien zou vergelijken of het gevoel zou hebben dat we Donna weer terug hebben gekregen. Dat bleek niet zo te zijn. Je bent op dat moment bezig met nieuw leven.”

