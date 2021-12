Dat vertelt de zanger in Story.

Groot verlies

Het is een jaar geleden dat Jan Dulles en zijn vriendin Caroline plots afscheid moesten nemen van hun slechts drie maanden oude dochtertje Donna. Het meisje stierf in de armen van het 3J’s boegbeeld, aan de gevolgen van complicaties van wat later een scheurtje in haar middenrif bleek te zin.

Zomaar misgegaan

Pas nadat ze gestorven was, werd de reden van haar plotselinge overlijden duidelijk. “Ze mankeerde nooit wat, was juist heel gezond. Het was een sterke meid die altijd maar lachte. Blijkbaar is dat echt van het ene op het andere moment misgegaan”, vertelde Dulles eerder aan Privé.

Rouwverwerking

In november verwelkomde het stel hun dochtertje Lina, die gezond en wel ter wereld kwam. Maar het verlies van hun Donna achtervolgt Jan en Caroline nog altijd. Een leegte bleef, en die ‘vreemde leegte’ proberen ze nu met therapie ‘een plek te geven’. “Het is een trauma dat nooit meer weggaat”, aldus Dulles.

Ups en downs

Met therapie probeert het stel rust te vinden, vertelt Jan. Vooral Caroline, gezien die kampt met erge nachtmerries sinds het verlies. “Sinds we in therapie zijn, komen de dromen minder vaak”, vertelt Jan. “Het gaat met ups and downs, weet ik nu. We spreken uit hoe we ons voelen, zijn emotioneler geworden”, aldus de zanger.

Bron: Story, AD