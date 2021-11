Jan Dulles over geboorte dochter: “Ze lijkt niet op Donna”

In december 2020 overleed Donna, het toen nog maar 3 maanden oude dochtertje van Jan en Caroline.

De bevalling

Jan dacht dat de bevalling van Lina hem terug zou brengen naar de geboorte van Donna, vertelt hij aan Aran: “Ik had verwacht dat de bevalling een heel rare, overemotionele gewaarwording zou zijn. Ik dacht dat ik het misschien zou vergelijken of het gevoel zou hebben dat we Donna weer terug hebben gekregen. Dat bleek niet zo te zijn. Je bent op dat moment bezig met nieuw leven.”

Gelijkenis

Hij vertelt aan Aran over de gelijkenis tussen Donna en Lina: “Toen ze geboren werd zagen we gelijk: het is een heel ander kindje. Ze lijkt niet op Donna. Dat is misschien ook maar goed.” Jan laat weten dat hij en Caroline er op dit moment heel positief in staan. Dat ze lieve berichten vanuit het hele land hebben gekregen, na de geboorte van Lina, helpt ze erg.

De naam

Ook vertelt Jan over de bijzondere betekenis van de naam van hun dochter: “Lina is een naam die wij al hadden bedacht toen Donna nog leefde. De oma van Caroline heette Lina. Donna leek op haar. Als we foto's van Caroline’s oma bekeken, zeiden we weleens tegen elkaar: moet je kijken, ze lijkt er precies op, we hadden haar ook Lina kunnen noemen.”

