Jan Rot deelt zijn online afscheidsalbum: ‘Met een lach en traan’

Het album heet I.P.V. Kaarten en is vanaf dit weekend beschikbaar op de bekende online kanalen als Apple Music en Spotify.

Met een lach en traan

Het album bevat 21 nummers. Er zit deel oude opnames tussen waar de zanger met warme gevoelens aan terugdenkt. En ander deel heeft hij de afgelopen maanden opgenomen. Op zijn website heeft hij een uitgebreid bestand gezet, waarin hij tekst en uitleg geeft over de keuzes en de herinneringen aan de nummers. “‘Veel luisterplezier, met lach en traan!”, schrijft hij op Twitter.

Jan Rot vertelt over zijn bijzondere teksten

Een van de nummers heet Met je neus. Hij vertelt hoe hij jarenlang zocht naar de rest van de tekst die moest volgen op de zin ‘Pas toen mijn dochter werd geboren, begreep ik wie mijn vader was’. “Het is een regel die ik allang had, samen met de mijns inziens mooie melodie”, schrijft de zanger. Niet zo lang geleden maakte hij de tekst eindelijk af. “Ik ben er blij mee, want gezinsliedjes zijn er niet zoveel. Iedereen die gezegend is met kinderen weet waar ik het over heb. En met zinnen als ‘Mijn vader hielp mij bij mijn geboorte/ik hielp mijn vader toen ik stierf’, vind ik het extra jammer dat ik niet nog járen door mag schrijven. Want ook na je zestigste zijn er genoeg mooie nieuwe onderwerpen.”

Gezondheid Jan Rot gaat achteruit

De gezondheid van zanger Jan gaat sneller achteruit dan hij had verwacht. In een persoonlijk bericht schreef hij vorige week dat hij geen maanden, maar eerder nog een paar weken te leven heeft. “Mijn conditie holt achteruit.” Door de snelle achteruitgang zijn al zijn voorstellingen van de baan zijn. Inclusief zijn afscheidsconcert dat op 24 april plaats zou vinden. Hij is dan ook blij dat hij zijn afscheidsalbum nu met iedereen kan delen. “Ik ben nog niet weg hier, maar zeg het alvast: het was een prachtig leven.”

Mijn 'afscheidsalbum' I.P.V. KAARTEN staat op Apple Music, Spotify, YouTube, Deezer et cetera.

Omdat je met digitale albums geen info kwijt kunt, heb ik een pdf gemaakt met over elk lied een verhaaltje: https://t.co/XtTdDHy1IU

Veel luisterplezier, met lach en traan! pic.twitter.com/6oc3YkHLLM — Jan Rot (@janrot) 16 april 2022

