Jan Rot overleed op vrijdag 22 april 2022 op 64-jarige leeftijd. Twee dagen later werd het AD verrast met nog twee columns van zijn hand. Die columns zijn nu te lezen. En in zijn allerlaatste column vertelt Jan postuum over zijn laatste momenten met zijn vrouw Daan en hun vier kinderen.

Jan Rot: ‘Het laatste stukje wil ik niet meemaken’

Jan Rot leed aan darmkanker. “Waarschijnlijk val ik niet zomaar om. Het laatste stukje wil ik niet meemaken”, pent Jan postuum in zijn voorlaatste column over zijn keuze voor euthanasie. “Alles is wettelijk geregeld, dan word ik geholpen. En dat weten we minstens een dag van tevoren.”

Afscheid Jan Rot

In zijn allerlaatste column deelt Jan een intiem moment met zijn gezin met de lezers, de avond voor zijn sterfdag. “Donderdag is een fijne dag, vol rust en liefde. ’s Avonds nemen we ons afscheidsmoment. Met z’n zessen in tranen. Hun grote verdriet begint nu pas echt. ‘Nou, zo leuk was ik nou ook weer niet,’ probeer ik nog een grapje.”

‘Intens gemeen’

“En dan is het vrijdagochtend”, vervolgt hij. “Binnen drie uur komt de dokter. De kinderen groot zien worden, en met Daan fijne romantische reisjes maken, niet meer zo maniakaal vertalen, maar energie steken in de verbouwing van het huis. Optreden tot m’n tachtigste, een fieve grijsaard, eeuwig jong, ja, dat gaan we dus niet meemaken. Intens gemeen. Maar ik koester geen wrok om wat mij wordt onthouden. Ik voel me een bevoorrecht mens om wat ik allemaal kreeg. Ook dit laatste jaar. Ik klap mijn laptop dicht en wil nog even genieten van het ochtendzonnetje en mijn gezin. En dan ga ik, blijmoedig. Het was een rijk leven. Vaarwel!”

Daan Rot

Daan Rot, de vrouw van Jan, neemt vanaf nu het stokje over. Wekelijks zullen haar columns te lezen zijn in het AD.

Jan Rot vertaalde de musical Matilda. En omdat hij door zijn gezondheid niet zeker wist of hij bij de première kon zijn, liet hij een bijzondere taak aan zijn dochter Elvis na:

