Jan Rot liet kijkers flink schrikken in ‘De slimste mens’

Daar liet Jan Rot de kijkers thuis flink schrikken toen hij bijna vergat ‘pas’ te zeggen.

Jan Rot laat kijkers schrikken

Wie vaak naar De slimste mens kijkt, weet dat de kandidaten vlak voor de dagfinale wordt gevraagd wat zij weten van een bepaald fragment. Thorn de Vries was bij deze ronde als laatste aan de beurt en kreeg een fragment waarin Lee Towers You'll never walk alone zingt.

Bijna te laat

Thorn en Johan gaven niet alle gezochte antwoorden en toen was Jan aan de beurt. Wat hij op dat moment niet beseft is dat hij de slimste van de dag wordt als hij met de meeste secondes eindigt, het is immers de laatste vraag voor de dagfinale. Hij denkt en hij denkt en laat ondertussen zijn secondes wegtikken.

Slimste van de dag

Gelukkig beseft hij op het nippertje dat hij ‘pas’ moet zeggen. Dat doet hij dan ook waardoor hij met een verschil van 3 secondes de slimste van de dag wordt. Met dat nieuws is hij zo blij dat hij opgewekt You’ll never walk alone begint te zingen.

Dagfinale

Johan en Thorn spelen de dagfinale, waarbij Thorn helaas verliest. Maar ook van Johan nemen we afscheid. Hij heeft zeven afleveringen achter elkaar gespeeld en zien we pas in zijn finale-aflevering weer.

Reacties

Op Twitter laten de kijkers weten dat ze behoorlijk schrokken van de actie van Jan. Sommigen hebben zelfs geschreeuwd tegen hun televisie.

Ik heb nooit het woord PAS zo hard geschreeuwd naar mijn tv. Opnieuw is @janrot #deslimstemens Diepe buiging Jan ❤ pic.twitter.com/ZY8hX3VSB0 — Esther van Dijken-Bijmolt (@VandijkenE) 14 januari 2022

Alle mensen jan rot je bezorgt ons een hartaanval! #deslimstemens — Frank Langedijk (@FrankLangedijk) 14 januari 2022

Hoeveel kijkers hebben er naar de tv zitten schreeuwen “Jan Rot pas pas pas pas pas!!!!” #deslimstemens #deslimste #janrot — Berend Tooms (@berendtooms) 14 januari 2022

Ik heb gewoon PAS PAS PAS gegild tegen de tv #deslimstemens #janrot — Bianca (@bisacapelle) 14 januari 2022

Zo die Jan Rot liet me even 😓bij #deslimstemens



Pffff, maar hij is wel weer op het nippertje de slimste van de dag — Seimen Burum (@SeimenBurum) 14 januari 2022

Ook actrice Randy Fokke is in het huidige seizoen van De slimste mens te zien:

Bron: KRO-NCRV, Twitter