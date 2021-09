Jan Rot vertelt openhartig over impact van zijn ziekte op hem en zijn gezin

In een interview in het weekendmagazine Mezza van het AD vertelt hij over de impact die zijn ziekte op hem en zijn omgeving heeft.

Jan mag zichzelf de nieuwe columnist van Mezza noemen en zal de komende tijd schrijven over dat wat hem raakt in deze fase van zijn leven. “Het is verdrietig dat ik ziek ben, maar het is ook interessant.”

Steeds slechter

In het interview vertelt hij dat hij zich het laatste jaar steeds ‘moeier’ werd. Afgelopen winter was de grens bereikt en ging hij toch maar naar de dokter. “Het ging slechter en slechter, ik hield niets meer binnen. ‘Je lijkt wel 80’, zei mijn vrouw. Zo voelde ik me ook. Dus ik naar de dokter, die gaf pilletjes. Die hielpen prima. Half april kwam het terug en nu hielpen de pillen niet. Kramp, overgeven, ik voelde dat het helemaal mis was. Wat ik dacht? Als ik nu niets doe, ben ik binnen drie maanden dood.”

Absurde boodschap

Eind juli zat Jan samen met zijn vrouw Daan en oudste dochter Elvis (19) tegenover de arts die vertelde dat hij niet meer beter zou worden. “Onmiddellijk had ik de reflex: niet te lang bij stilstaan, het is zo. Ik word niet meer beter”, vertelt hij. “Ik herinner me wel dat ik het een absurde boodschap vond. Ik dacht: Kanker? Ongeneeslijk ziek? Dat is helemaal niets voor mij. Nu ik dit vertel, grijns ik er weer bij. Om absurditeiten kun je maar het beste grijnzen.”

Iedereen reageert anders

“Na dat gesprek gingen we naar huis. Ik ben eerst even op de bank gaan zitten, heb een spelletje Memory met mijn dochter gedaan.” Zijn jongste dochter, Maantje Piet, is pas 10 jaar. Hoe vertel je een meisje van 10 dat nieuws? “Thuis is er geen minuut waarin het niet in je hoofd zit en elk gesprek eindigt er op de een of andere manier mee. Iedereen reageert op zijn of haar manier. Maantje Piet trok zich laatst terug, had van dekens een tentje gemaakt onder de tafel. Ik vroeg of ik bij haar mocht komen liggen en dat was goed. Lagen we daar in elkaars armen. Ik weet ook niet precies hoe het moet”, zei ik tegen haar. ‘Ik ook niet’, antwoordde ze. Toen zei ik: “Maar volgens mij liggen we hier samen nu wel goed. Dat is het.”

Oneerlijk

Rot is op zoek naar de juiste woorden, maar volgens hem bestaan die niet. “Ik ben al 21 jaar heel gelukkig met ze en het is ontzettend oneerlijk, echt gruwelijk, dat het niet nog 21 jaar kan. Zij moeten straks verder zonder mij.”

Het hele interview lees je hier.

Bron: AD.