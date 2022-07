“We hadden hier bijna niet gezeten, zeg ik in alle ernst.” Zo begint Jan Slagter de nieuwste aflevering van zijn podcast De geboden van Slagter en Dresselhuys. Aan journalist Cisca Dresselhuys vertelt hij wat hem is overkomen.

Waterongeval voor Jan Slagter

Jan was in Loosdrecht, zijn boot aan het schoonmaken. “Ik sta op de steiger”, vertelt hij. “En ik heb een verlengkabel, zo’n haspel, die dreigt in het water te vallen. Ik wil ernaartoe gaan en hem grijpen, maar ik verlies mijn evenwicht en ik lig ineens onder de steiger.”

Jan Slagter kan niet zwemmen

Dat klinkt misschien nog niet bloedstollend spannend, maar er is één probleem: Jan kan niet zwemmen. Hij vertelt hoe hij onder water terechtkwam en alleen maar groen zag. Het duurde gelukkig niet lang voordat Jan een kabel zag slingeren waaraan hij zich kon vastklampen, terwijl hij Ingrid, zijn partner, riep. “Ze hoorde me gelukkig en kwam naar buiten”, vertelt Jan. “Maar ze vond me niet, want ik lag onder de steiger.”

Best wel in paniek

Uiteindelijk schiet een andere boot Jan te hulp. De schipper klapte zijn trappetje uit en hielp Jan zo uit het water. Eind goed, al goed. “Maar je moet niet bedenken wat er allemaal had kunnen gebeuren. Ik was best wel in paniek”, zegt Jan geschrokken.

Op zwemles

Om te voorkomen dat hij nog eens in zo’n situatie belandt, heeft Jan besloten op zijn 68e op zwemles te gaan. In een klasje met kinderen die voor hun A gaan? Dat dan weer niet. “Ik heb gegoogeld op privé-zwemles”, vertelt Jan.

Bron: De geboden van Slagter en Dresselhuys.