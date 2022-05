Op Twitter plaatst Jan een kiekje met zijn dochter. Hij laat zijn fans weten dat hij vanaf nu heel anders naar het leven kijkt.

Jan Smit laat ogen laseren

“Vanmiddag heb ik mijn ogen laten laseren. Nadat ze in november al werden rechtgezet, kan ik vanaf vandaag - na 26 jaar - zonder bril door het leven!”, aldus Jan. “Op dit moment zie ik nog wazig, maar daar zien jullie niks van.”

Oogproblematiek

In zijn jeugd onderging Jan al eens een operatie omdat hij dubbelzag. Daar kreeg hij ruim dertig jaar later opnieuw last van. Afgelopen november werd Jan in het Leids Universitair Medisch Centrum opnieuw aan zijn ogen geopereerd.

Veel hoofdpijn

Zijn oogspieren werden toen horizontaal en verticaal ingekort. “De laatste tijd is dat steeds erger geworden, waardoor ik heel veel hoofdpijn had en steeds vermoeider werd”, liet hij destijds weten.

Omdat we Jan niet meer met bril op gaan zien, hebben wij even een paar leuke kiekjes op een rij gezet. Want eerlijk is eerlijk, dat montuurtje op z’n neus staat de zanger goed!

