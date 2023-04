Jan Smit ontkent vertrek uit selectiecommissie vanwege Mia en Dion: “Indianenverhalen”

Het zit volgens Jan net even anders. “Ik reageer normaal nooit. Nu laat ik toch even van me horen. Ik heb AVROTROS in november 2022 al laten weten dat ik na tien jaar uit de selectiecommissie stap. De reden was dat ik het tijd vond voor vers bloed en nieuwe inzichten.”

‘Indianenverhalen’

Jan maakte jarenlang deel uit van de selectiecommissie van AVROTROS voor het Eurovisie songfestival. Hij zou het vorig jaar volgens AD als enige van de commissie niet eens zij geweest met de keuze van Nederland. Jan spreekt van ‘indianenverhalen’. “Vanzelfsprekend wens ik Mia & Dion heel veel succes in Liverpool!”

AVROTROS zoekt nog naar een vervanger van Jan in de selectiecommissie.

Jan weer commentator

Jan is wel weer te horen als commentator tijdens de uitzendingen van het Eurovisie songfestival dat dinsdag 9 mei in Liverpool begint. Op die avond staan Mia en Dion in de eerste halve finale met het liedje Burning daylight. Hij doet het commentaar zoals gebruikelijk samen met Cornald Maas.

Bron: Instagram