Jan Smit valt 10 kilo af: ‘Kan z’n shirt eindelijk weer uit’

Jan Smit staat al zijn hele leven in de spotlights. Hij deed honderden optredens per jaar, werkte hard als presentator en was voorzitter van FC Volendam. In de corona periode heeft de zanger het roer omgegooid. Hij had een zware tijd achter de rug en besloot meer tijd in zichzelf en zijn gezin te investeren. Wat nog op zijn to-dolijstje stond? Een fitter lijf. Dus Jan trommelde de Volendamse personal trainer Ruud op en ging aan de slag in de sportschool.

Weddenschap

Jan Smit heeft keihard gewerkt, mét resultaat. En hij heeft niet alleen een fitter lijf, maar ook nog een weddenschap gewonnen. In december sloot hij met zijn personal trainer een weddenschap. Hij wilde wel wat kilootjes kwijt voor zijn vakantie. De afspraak: voordat hij op vakantie zou gaan moest hij 10 kilo afvallen. Zo niet, zou hij Ruud trakteren op een etentje bij sterrenrestaurant de Librije in Zwolle. Het water liep personal trainer Ruud al in de mond.

De blote bast van Jan

Helaas voor Ruud heeft Jan Smit keíhard gewerkt en de weddenschap gewonnen. De Volendamse sportschool deelt een foto van Jan waarop zijn resultaat te zien is. ‘Jammer genoeg zag Jan een etentje met mij niet zitten! Maar ik ben trots op zijn prestatie. Nu kan z’n shirt eindelijk weer uit deze zomer…’, schrijft Ruud erbij.

De zanger gaat volgende week op vakantie en kan met een gerust hart die zwembroek weer uit de kast trekken.

Jan houdt wel van een beetje bourgondisch. Hij heeft zijn eigen restaurant in Volendam en tijdens het Songfestival smokkelde hij dít mee.

