Jan Smit wilde Mia en Dion niet als inzending voor het Eurovisie Songfestival Beeld Brunopress/Patrick van Emst

De Nederlandse Eurovisie songfestival-inzending Mia Nicolai (27) en Dion Cooper (29) had letterlijk een valse start tijdens de twee liveoptredens in de afgelopen weken. Het publiek maakt zich zorgen over de zangkwaliteiten van het duo. Zanger en presentator Jan Smit (37) was het niet eens met de keuze voor Mia en Dion en stapte daarom uit de selectiecommissie.