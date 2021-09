Jan Terlouw laat nieuwe vriendin zien in ‘College tour’: “Puberale verliefdheid”

Jan Terlouw is schrijver, natuurkundige en voormalig D66-politicus en schreef tientallen bestsellers, waaronder het later verfilmde boek Oorlogswinter. Momenteel zet hij zich actief in voor allerlei maatschappelijke onderwerpen, waaronder klimaatverandering. In College Tour vertelt hij hierover, maar ook komt zijn nieuwe liefde ter sprake. “Ik heb nu weer fijne, nieuwe partner. Daar geniet ik van”, zegt hij. “Dat is een bonus.”

Puberale verliefdheid

In eerste instantie hadden Jan en de 37 jaar jongere Annette Mul contact via de mail. In een video vertelt Annette over de eerste keer dat ze Jan zag. “Vanaf de ontmoeting met Jan denk ik dat de mens geen vrijheid van keuze heeft als het om de liefde gaat”, legt ze uit. “Ik bespeurde bij mezelf en ook bij Jan zelfs een bijna puberale verliefdheid, alsof je 16 of 18 bent.”

Leeftijdsverschil

In de video straalt de liefde er vanaf. “Als ik hem in z’n ogen kijk, zie ik elke dag weer die twinkeling. Hij is nog steeds de jonge Jan Terlouw.” Wel zegt ze nog iets over het grote leeftijdsverschil. “In mijn gevoel is het er niet. Als we samen zijn, is het gewoon Jan en Annette.” Wel weet ze zeker dat Jan zich in het begin ‘erg verantwoordelijk’ voor haar heeft gevoeld.

Zichtbaar ontroerd

Het stel laat er geen gras over groeien en woont al samen in Twello in Gelderland. “Hij neemt me zo mee in het boerenleven. Hij zegt weleens: Annette is gewoon een halve boerin geworden.”

Jan is zichtbaar ontroerd na het kijken van de video. “Mooi zeg, prachtig”, zegt hij. “Liefde is zo belangrijk in het leven. Wat is er nu mooier dan dat?”

Heb je deze aflevering van #collegetour gemist? Geen probleem, we hebben de uitzending voor je opgeslagen. 👇 https://t.co/fwJU41mBnC — College Tour (@collegetour_nl) 21 september 2021

Bron: College Tour.