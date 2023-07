Jan uit ‘B&B vol liefde’ deed eerder mee aan dít programma

Dit artikel is afkomstig uit Veronica Superguide. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de tijdschriften op Libelle. Daar lees je hier meer over.

We zien Jan momenteel erg zijn best doen in B&B vol liefde in de roze villa van Marian in Portugal. Jan heeft al eerder meegedaan aan een programma dat in het teken stond van de liefde vinden. Hij is net gekleed in pak afgereisd naar het First Dates-restaurant om op date te gaan met Roumiana. De aflevering verscheen op televisie op 14 januari 2022.

‘Ik ben een winnaar’

“Ik ben een winnaar en ik zal niet rusten voordat ik gewonnen heb”, klonk het in het First Dates-restaurant. Na Victor uitgelegd te hebben wat voor belangrijk advocatenwerk hij heeft gedaan, schetste Jan een beeld van zijn ideale vrouw. Jan zag een actieve en enthousiaste vrouw wel zitten, ‘als ze maar niet in een fietsclubje zit.’ In First Dates gaf hij al wel - misschien onbewust - een reden waarom hij nog single is. “Ik weet van mijn ex dat het moeilijk is om met een advocaat om te gaan.”

Geen tweede date voor Jan

Jan en Roumiana hadden het erg gezellig en hadden afgesproken om op een tweede date te gaan. Sorry als we het verklappen, maar Jan was na zijn avontuur in First Dates nog steeds single: een tweede date is er namelijk nooit van gekomen. Wij zijn benieuwd of hij het hart van Marian wél weet te veroveren!

