Jan uit ‘B&B vol liefde’ laat van zich horen na ‘verknipte beelden’

“Als ik de beelden zie dan snap ik de haat richting mij best wel, en ik snap ook dat veel mensen mij niet zullen geloven, maar toch. Mag ik ook even?” schrijft hij in een uitgebreid bericht op Facebook, dat inmiddels weer is verwijderd.

In elkaar geknutseld

Volgens Jan is alles in elkaar geknutseld voor maar één doel: ‘mooie televisie’. Zo zou Natasja afgeknapt zijn op dat Jan niet veel zou doen, wat volgens hem in werkelijkheid anders zit. “Ik heb op dag twee en drie flink wat werk verzet, en dat is gefilmd, maar duidelijk niet uitgezonden. Past ook niet bij de suggestie dat ik niks zou doen steeds”, schrijft hij.

Zijn dagen volgens Jan zelf

Hoe het volgens hem wél ging: “Dag 0 - aangekomen rond 16.30 uur - 17.00 uur. Dag 1 - vrienden en familie aanwezig, supermarkt, lunch bij de Chinees. Dag 2 - Natasja trok zich de hele dag terug, bordspelletje. Dag 3 - hamburgergate. Dag 4 - de hele dag op Natasja zitten wachten die ‘even een pakje ging halen’, zodat ik naar huis kon.”

Zou het bijna gaan geloven

Jans klomp is gebroken door het commentaar van Natasja. “Maar oké, de beelden zijn er mooi op maat bij gesneden om te kloppen bij haar commentaar. Daarom snap ik die haat ook, ik zou het zelf bijna geloven”, scheef Jan.

Aan alle kanten tegengehouden

Hij vond zelf dat hij en Natasja leuke gesprekken hadden en ze in het echt helemaal geen kritiek op hem had. Wat hij jammer vond, is dat volgens hem iedere poging om samen eropuit te gaan ‘aan alle kanten werd tegengehouden’. Hij sluit zijn bericht af met de woorden: “Mooie televisie toch? Ik hoop oprecht dat Menno en Natasja elkaar gevonden hebben”

