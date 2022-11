Jan Versteegh over miskraam: “Er heeft nog nooit iets zoveel pijn gedaan”

Jan vertelt er voor het eerst openhartig over.

Jan Versteegh schreef een boek

Wij kennen Jan Versteegh vooral als presentator van programma’s als Lingo, maar hij is ook vader van twee dochters.

Toen hij vader werd, kwam hij erachter dat er maar weinig boeken over ouderschap voor mannen zijn. Onhandig, want hij had veel vragen. Daarom besluit hij nu zelf een boek op de markt te brengen, genaamd: Doodmoe en dolgelukkig.

Geen boeken voor mannen

“Er zijn heel veel boeken voor vrouwen. Wat ik snap hoor, jullie vrouwen doen het zware werk”, legt Jan uit voor de camera’s van RTL Boulevard. “Maar ik vroeg me ook af wat me te wachten stond en hoe andere vaders dat hebben gedaan.”

Grappige anekdotes

Nu heeft Jan dus zelf een boek geschreven vol tips, adviezen en grappige anekdotes. Jan geeft een voorbeeldje: “Mijn dochters wilden mijn auto wassen, maar wat ik niet door had is dat ze daar twee schuursponsen voor hadden gepakt. Nu heb ik twee vale plekken op mijn auto.”

Miskraam

Maar Jan bespreekt ook serieuze thema’s in zijn boek. Zo heeft zijn vrouw Dieuwertje een miskraam gehad, voor ze vijf jaar geleden ouders werden van Lulu. “Door een buitenbaarmoederlijke zwangerschap hebben we een kindje verloren. Dat hebben mijn vrouw en ik nooit naar buiten gebracht”, vertelt Jan.

Openhartig

“Wat me opviel is dat vrouwen daar weinig over praten, maar mannen zelfs helemaal niet. Dat is raar, want er heeft nog nooit iets zoveel pijn gedaan. Maar het is ook niet iets waar je in de kroeg met je vrienden zomaar over begint. Toch wil ik het nu delen, want iets wat zoveel pijn doet, zou je niet voor jezelf moeten houden.”

Bron: RTL Boulevard