Jane Fonda (84) onthult haar ultieme gezondheidsgeheim

Go for the burn! Sweat!

Lange wangdelingen

Jane vertelt dat ze nog steeds in de kracht van lichaamsbeweging gelooft. “Ik loop veel en dat helpt me”, zegt de actrice en fitnessgoeroe tegen Vogue. Ze maakt dagelijks lange wandelingen om fysiek sterk te blijven. “Tijdens de opnames van Book Club 2 in Italië stond ik om zes uur ’s ochtends op voordat de hitte toesloeg.” Als haar werk het toeliet, wandelde ze twee uur op een dag.

Rust en plantaardig eten

Verder neemt Jane voldoende rust en volgt ze een plantaardig dieet. “Slaap is voor mij het allerbelangrijkste. Ik slaap elke nacht acht of negen uur”, vertelt ze. “Ik ben gestopt met het eten van rood vlees en eet veel minder vis. Ik eet groentes, salades en vers voedsel. Ik let gewoon op wat ik eet.”

Spijt van facelift

In het interview geeft Jane toe dat ze in het verleden een facelift heeft gehad, iets waar ze niet trots op is. “Ik ben ermee gestopt, omdat ik niet mijn hele gezicht wilde vervormen.” De actrice zegt dat ze weinig gezichtsbehandelingen ondergaat en niet veel geld uitgeeft aan gezichtscrèmes. “Ik zorg dat ik goed hydrateer, slaap en beweeg. Ik blijf uit de zon en heb goede vrienden die me aan het lachen maken. Lachen is ook gezond.”

Over H&M MOVE

H&M MOVE vervangt alle eerdere sportcollecties van H&M. De collectie bestaat uit stijlvolle sportitems en een speciale monogram-collectie, helemaal in de stijl van Jane.

Bron: Vogue