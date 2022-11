Jane Fonda over de dood: “Ik heb een mooi leven gehad”

Maar de actrice en fitnessgoeroe is niet bang voor de dood.

Eerder vroeger dan later

“Ik zal hier niet lang meer zijn. Op een bepaalde leeftijd moet je jezelf ervan bewust zijn dat je meer tijd achter je dan voor je hebt liggen”, zegt Jane in het interview. De actrice is dan ook niet bang voor de dood. “Ik ben klaar. Ik heb een mooi leven gehad. Het is niet zo dat ik nu meteen wil gaan, maar ik ben me ervan bewust dat het eerder vroeger dan later zal zijn. Het is gewoon de realiteit.”

Lymfeklierkanker

Jane maakte in september via Instagram bekend dat ze lymfeklierkanker heeft. Ze wordt er momenteel voor behandeld en ondergaat zes maanden lang chemotherapie. Het is voor de actrice niet de eerste keer dat ze met kanker te maken krijgt. In 2010 werd er bij haar borstkanker geconstateerd. Hiervoor onderging ze een borstamputatie.

Dit bericht op Instagram bekijken Een foto die is geplaatst door Jane Fonda (@janefonda) op 17 Nov 2022 om 1:58 PST

Bron: Mirror