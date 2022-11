Janine Abbring onthult bijzondere interviewkandidaten in nieuw seizoen ‘Wintergasten’

De 88-jarige Jane Goodall is op 2 januari de eerste gast in Wintergasten. Zij groeide tijdens haar carrière uit tot een van de bekendste primatologen ter wereld, mede dankzij haar baanbrekende werk. Zo ontdekte ze bijvoorbeeld dat chimpansees geen vegetariërs maar omnivoren zijn.

Janine Abbring presenteert opnieuw Wintergasten

De tweede aflevering, die op 3 januari wordt uitgezonden, staat in het teken van het gesprek tussen Janine en de Frans-Marokkaanse schrijver Leïla Slimani. Haar werk wordt bewonderd, omdat ze voor controversiële perspectieven kiest. Het zijn vaak onderwerpen waar Leïla ‘zelf bang voor is’. Een oppas die twee kinderen vermoordt, bijvoorbeeld. Of een vrouw die seksverslaafd is.

De laatste gast is de Britse hersenchirurg Henry Marsh. Die uitzending is op 4 januari te zien. Hij staat bekend als een pionier in de neurowetenschap in Engeland en Oekraïne. Henry Marsh is al sinds 1992 betrokken bij de ontwikkeling van de gezondheidszorg in Oekraïne. Toen dit jaar de eerste bommen op Kyiv vielen, zat hij in een schuilkelder onder het centraal station van de stad. Janine zoekt hem op in zijn woning in Wimbledon.

Zomergasten

Afgelopen augustus trok Janine Abbring nog de stekker uit Zomergasten. Na zes seizoenen, waarin vooral bekende Nederlanders centraal stonden, was de koek op. Janine gaf direct aan dat Wintergasten niet stopt. In het programma delen (inter)nationale gasten aan de hand van zelfgekozen film- en televisiefragmenten hun persoonlijke blik op de wereld.

Wintergasten is op 2 januari te zien op NPO 2.

