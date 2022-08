Janine Abbring stopt met ‘Zomergasten’: “Dit was mijn laatste aflevering ooit”

Dat maakte Janine aan het einde van de uitzending bekend.

Janine Abbring stopt met ‘Zomergasten’

“Dit was de laatste aflevering van Zomergasten van dit seizoen”, zei Janine. “Het is mijn laatste aflevering ooit”, voegde ze daaraan toe. Ze bedankte de kijkers en haar ‘geweldige team’.

Bessel van der Kolk

Janine had zondagavond psychiater en traumaspecialist Bessel van der Kolk te gast. Nadat ze de kijker verraste met de aankondiging van haar afscheid, stelde ze Bessel nog een bijzondere vraag.

Veelgestelde kijkersvraag

Namelijk of hij met haar wilde staan in het water dat het podium omringt. Door kijkers wordt namelijk vaak gevraagd hoe diep dat water is, en die vraag wilde ze nu eindelijk eens beantwoorden. De twee eindigen de aflevering dus zonder schoenen in het water.

Afscheid na zes seizoenen

Janine maakte maar liefst zes seizoen van Zomergasten. In 2017 maakte ze haar debuut. Daarvoor werd het programma onder meer gepresenteerd door Thomas Erdbrink, Wilfried de Jong (3 jaar), Jan Leyers, Jelle Brandt Corstius (2 jaar), Margriet van der Linden, Bas Heijne, Joris Luyendijk (2 jaar), Connie Palmen, Joost Zwagerman (2 jaar), Adriaan van Dis (4 jaar), Hanneke Groenteman, Wim T. Schippers, Freek de Jonge en Peter van Ingen, die van 1988 tot 1995 acht seizoenen van het programma maakte. Janine is dus niet de langstzittende presentator. In december maakte Janine voor het eerst ook Wintergasten, waar internationale bekendheden te gast waren. Wie Janine gaat opvolgen, is nog onbekend.

Reacties

Op Twitter betreuren de kijkers van Zomergasten het nieuws en bedanken Janine voor de afgelopen jaren:

Wat heeft Janine Abbring ons een prachtige jaren met #zomergasten gegeven. Zo goed gedaan. Heel erg bedankt. — Coot van Doesburgh (@cootdoes) 28 augustus 2022

Ik vind het niet fijn dat #JanineAbbring stopt als presentator van #zomergasten. Het waren zes fijne seizoenen Janine, veel dank daarvoor. — clara legêne (@claar51) 28 augustus 2022

Bedankt Janine voor al die mooie jaren met #zomergasten💕💕 — Jolanda Boers (@jolandaboers) 28 augustus 2022

Ik blijk gisteravond dus de allerlaatste #zomergasten gepresenteerd door Janine Abbring te hebben bekeken. Kan ik toch mooi zeggen. Over een kwartiertje ontbijten. — Johan Peters (@LiveinAntwerp) 29 augustus 2022

#Zomergasten; @JanineAbbring Hartelijk dank Janine, je hebt het geweldig gedaan al deze jaren. Wat en traktatie was dat. Tot nu toe de beste! — Secil Arda (@SecilArda1) 29 augustus 2022

Dank @JanineAbbring, je was hartstikke goed! Elke keer weer en elk seizoen weer. Verdrietig nieuws eigenlijk, zo voor je 'natzeik haalde'! #zomergasten #zomergasten2022 @zomergasten — Mirjam Letsch (@MirjamLetsch) 29 augustus 2022

Bron: Zomergasten, Twitter