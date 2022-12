Janine wilde stoppen met ‘Boer zoekt vrouw’: “Ik ben er te naïef ingestapt”

In een openhartig interview met De Limburger vertelt Janine dat ze er na de eerste opnames mee wilde stoppen. Vanwege alle stress rondom het programma valt ze kilo’s af en slaapt ze slecht.

Volgens Janine waren de programmamakers erg begripvol en gaven ze haar de kans eruit te stappen. Toch besloot ze door te gaan. Ze was namelijk stiekem héél erg benieuwd of de ware ertussen zat.

Op zoek naar de liefde van haar leven

“Er hadden zich 466 mensen opgegeven en ik zat bij de eerste tien. Dat is wel heel bijzonder”, vertelt ze. “En uiteindelijk was ik toch op zoek naar een partner. Niet zomaar eentje die je op internet vindt of waar je in de kroeg tegenaan loopt. Maar iemand die me begrijpt. Ik ben veel meer dan alleen Janine. Er komt zo veel meer bij mij en mijn werk kijken. Dat is de reden waarom ik me toch heb laten overhalen.”

De break-up die Janine net achter de rug had, was nog helemaal niet verwerkt. Ze had nog veel verdriet. “Ik was gek op hem, maar hij heeft me heel veel pijn gedaan. Ik denk dat ze me daarom hebben opgegeven, in de hoop me daaroverheen te helpen. Maar eigenlijk was het te vroeg. Ik had het nog niet verwerkt, was nog te emotioneel.”

Veranderd door het programma

De schaapsherder moet ook nog steeds wennen aan ‘bekende Nederlander’ zijn. “Ik ben er veel te naïef ingestapt”, blikt ze terug. “Ik kijk constant over m’n schouder. Zo was ik niet. En dat wil ik voor mezelf ook niet. Eigenlijk moet je denken: schijt eraan, wat boeit mij het? Dat kon ik vroeger wel. Maar door het programma ben ik veranderd. Ik weet dat ik me er niets van aan moet trekken, maar dat lukt me niet altijd.”

Bron: De Limburger