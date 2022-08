Janny van der Heijden en André van Duijn zijn misschien wel het geliefdste duo van de Nederlandse televisie. In Denkend aan Holland verkennen ze eigen land, maar dat doet Janny soms ook zonder haar geliefde compagnon. In haar online serie Janny’s Streken neemt de journaliste afscheid van André, en gaat ze zelf op zoek naar culinaire hoogstandjes van eigen bodem. Met deze week in de hoofdrol... Groningse oesters!

Oesters voor Janny

Janny is niet vies van oesters, maar vindt het eten ervan stúkken fijner dan het rapen ervan, zo blijkt na de nieuwste aflevering van Janny’s Streken. Ze gaat op bezoek bij wadvisser Barbara, die vis en ander zeeleven naar de fuiken toe laat komen in plaats van ze zelf te vangen. Het is een duurzame manier van vangen die overbevissing tegengaat. Hoewel Janny het een geweldig initiatief vindt, blijkt het duurzaam vissen heel wat inspanning te vergen. De presentatrice mag het zelf proberen, waardoor Janny en Barbara samen met slikslee de Waddenzee betreden. En dat levert hilarische beelden op.

Modder tot de knie

Doordat er te weinig water staat is zwemmen niet mogelijk, maar doordat er tegelijkertijd te veel modder ligt lukt lopen ook niet. Daar werd tientallen jaren geleden de slikslee op bedacht: een voertuig waarmee je eenvoudiger door die modder kunt ploeteren. Als je weet hoe het moet althans. Waar het voor Barbara een eitje lijkt, heeft Janny er aanzienlijk meer moeite mee. Met haar knieën in de modder roept ze lachend uit dat dit in elk geval niet haar grootste talent is. “Ik geloof niet dat hier een carrière voor mij is weggelegd.” Ach Janny, met jou als presentatrice zijn we meer dan tevreden.

