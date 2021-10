Janny van der Heijden deelt eerste beelden van eigen kledinglijn

Ze heeft nu haar eigen kledinglijn gelanceerd. Dit was al jaren een droom van haar.

Janny komt met eigen kledinglijn

Janny heeft haar kledinglijn samen met het Nederlandse kledingmerk KYRA gemaakt. Wie Janny regelmatig op tv ziet, bijvoorbeeld bij Heel Holland bakt, weet dat ze niet vies is van een beetje kleur. Dat zien we ook terug in haar zelf ontworpen kledinglijn: de items zijn lekker kleurrijk!

Vrouwelijk en comfortabel

Janny's collectie bestaat onder meer uit mooie jurken, nette jasjes, fleurige blouses, lekkere vesten en luxe sjaals. De kleur rood komt veel terug, maar er zijn ook neutralere tinten in de collectie te vinden. Bij het creëren van de collectie hield Janny twee woorden in haar achterhoofd: de items moesten vrouwelijk én comfortabel worden.

Geen kreukels

Libelle interviewde Janny onlangs en in dit interview zei ze over haar kledinglijn: “Het is een beetje klassiek, een tikje edgy hier en daar. En ik wilde dat de dingen gecombineerd kunnen worden, dan wordt je range meteen heel groot. Gemaakt van mooie stoffen, want ik háát dingen die kreuken.”

Eerste beelden

Op Instagram deelt Janny de eerste beelden van de collectie. Hier is te zien dat ze samen met teckel Nhaan model heeft gestaan voor de kledinglijn.

Dit bericht op Instagram bekijken Een foto die is geplaatst door Janny van der Heijden (@jannyvanderheijden) op 21 Oct 2021 om 7:12 PDT

Dit is waarom Janny van der Heijden zegt geen partner te hebben:

Bron: AD.