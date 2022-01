Janny’s Frieskist verschijnt iedere week online en sluit aan op het populaire programma Denkend aan Holland, de Elfstedentocht, waarin ze samen met André van Duin het mooie noorden van Nederland ontdekt via het water.

Friese maaltijd van Janny

In de afleveringen van Janny’s Frieskist gaat ze langs verschillende Friese boeren die de meest uiteenlopende producten verbouwen. In ruil voor een klusje hoopt ze wat mooie producten mee te krijgen. Daarmee duikt ze de keuken in voor een Friese maaltijd. Het nieuwe programma is alleen te zien op NPO Start, YouTube en online bij Omroep MAX.

Boerinfluencer

In de eerste aflevering, die inmiddels al online staat, gaat Janny op bezoek bij Welmoed. Dit is een 24-jarige boerin die tienduizenden volgers heeft op Instagram. Ze staat ook wel bekend als een boerinfluencer. Samen gaan ze aan de slag op de melkveeboerderij en als dank voor haar hulp, krijgt Janny natuurlijk wat lekkere melkproducten om mee te koken.

Bron: Omroep MAX