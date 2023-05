Janny van der Heijden en nog véél meer BN’ers te zien in ‘Boerderij Van Dorst’

Ook in het nieuwe seizoen is weer een hoop werk te verzetten op de boerderij. Dat hoeft ze niet alleen te doen, want BNNVARA onthult welke BN’ers allemaal te gast zijn.

Bijzondere gasten in ‘Boerderij Van Dorst’

En daar zitten een paar spraakmakende namen bij. Zo komt tv-presentatrice Janny van der Heijden langs, maar ook zangeres S10 (Stien den Hollander), presentatrice Geraldine Kemper, radio-dj Bram Krikke, actrice Hanna van Vliet en rapper Sjors zijn niet bang om vies te worden.

Genoeg te doen

In Boerderij Van Dorst komt een droom van Raven uit: zelf voedsel verbouwen en bewuster omgaan met de aarde. Ook deze lente is er weer genoeg te doen op de boerderij, dus de gasten hoeven niet stil te zitten. Tijdens het harde (en vieze) werk, vraagt Raven hen het hemd van het lijf.

De eerste aflevering

In de eerste aflevering komen cabaretier Theo Maassen en schrijver Arnon Grunberg langs. Aan hen de taak om de akker klaar te maken. Ook mogen ze aan de slag met het dierenverblijf, want die mag van Raven wel een stukje groter worden. Tussen de klusjes door vertelt Theo over ouder worden en zijn ambities. Verder verklapt Arnon dat hij als driejarig kind naar een psychiater werd gestuurd en dat hij vroeger droomde van een carrière als gigolo.

Een goede klik

Tegen hun eigen verwachting in hebben Theo en Arnon een goede klik. Ze bedenken zelfs samen een heel nieuw concept: ‘Gigolo Gardens’. Benieuwd wat dit precies inhoudt? Boerderij Van Dorst is vanaf woensdag 24 mei elke week om 20.30 uur te zien bij BNNVARA op NPO 3.

