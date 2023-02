Janny van der Heijden geopereerd aan een melanoom in haar gezicht: ‘De huisarts stuurde me eerst weg’

Een slechte uitslag krijgen is natuurlijk altijd schrikken, maar Janny had al een voorgevoel. Zo schrijft ze in Nouveau: ‘Misschien had ik verbaasd moeten zijn dat de chirurg, die me twee weken hiervoor had geopereerd, me op dit tijdstip belde. Maar mijn ‘buikgevoel’ had me al voorbereid. De uitslag van het pathologisch onderzoek liet namelijk wel erg lang op zich wachten en bovendien waren de hechtingen van de verwijderde moedervlek opengesprongen.’

Janny van der Heijden had melanoom op haar neus

De arts zei: ‘Ik vind het vreselijk om je dit bericht te moeten geven, het is een melanoom.’ Na die eerdere ingreep moest Janny nog een keer onder het mes. Meteen begint haar hoofd overuren te draaien. Wat zal er allemaal nodig zijn? ‘Opnieuw uitsnijden, te groot om te kunnen hechten, huidtransplantatie in mijn gezicht, triage van de dermatoloog, oncoloog en plastisch chirurg’, schrijft Janny in haar column voor Nouveau. Gelukkig treft ze een fijne arts die alles in gang zet en bij wie ze in goede handen is.

Waarschuwing

Janny legt uit dat ze de column niet schrijft om medelijden te krijgen, maar als waarschuwing. Toen ze bij de huisarts kwam met de vlek op haar neus, werd ze namelijk weggestuurd. ‘Pas weken later drong ik bij een vervanger aan op een doorverwijzing omdat ik hem weg wilde hebben. Daarom: vertrouw op je gevoel.’

Herstellend

Met Janny is gelukkig alles goedgekomen. ‘Ik ben inmiddels opnieuw geopereerd. Er is een huidtransplantatie vanuit mijn nek gedaan, er zitten nu geen foute cellen meer op mijn neus. De wonden zijn herstellend. Ik heb er alle vertrouwen in dat het verder hierbij blijft en dat ik over een tijdje mijn littekens en nieuwe stuk huid met make-up kan verzachten’, zo schrijft ze in haar column.

Bron: Nouveau