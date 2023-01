Janny van der Heijden onderzoekt relatie tussen eten en het brein in nieuw tv-programma

Een nieuw programma met Janny van der Heijden is wat ons betreft altijd welkom.

‘Voeding en ons brein’

Iedereen weet hoe intens gelukkig lekker eten je kan maken: of dat nou een heerlijke chocoladereep of een zelfgemaakte curry is. In de nieuwe serie Voeding en ons brein ontdekken Janny en toponderzoekers welke invloed eten op ons brein heeft en wat we kunnen doen om ons lichaam zo gezond mogelijk te houden.

Eerste aflevering

Zo staat de eerste aflevering in het teken van vet en suikerrijk voedsel. Janny zoekt uit waarom we dit soort snacks vaak niet kunnen weerstaan en wat je hiertegen kunt doen. De presentatrice ondergaat zelf ook een grote test. Janny krijgt een MRI-scan en ontdekt waar haar brein het meest op reageert: zoet of hartig?

Voeding en ons brein is vanaf vrijdag 10 februari om 16.15 uur te zien op NPO 1.

