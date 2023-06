Janny van der Heijden open over haar seksleven en bijna-doodervaring

Janny is al een lange tijd single. Ze scheidde ruim twintig jaar geleden van haar ex-man en is sindsdien alleen. Kort daarna kwamen haar ouders te overlijden. “Dat was niet een heel fijne periode, dat gun ik niemand.”

Niet eenzaam

Maar eenzaam is Janny niet. “Ik heb natuurlijk heel veel vrienden om mij heen en mijn kinderen. Eenzaam ben ik zeker niet. Het enige wat ik niet leuk vindt in mijn eentje, is om ’s avonds alleen uit eten te gaan of zo. Dan heb ik het gevoel dat ik word bekeken.”

Geen primaire behoefte

Raven is ook benieuwd naar hoe dat ‘fysiek’ zit. “Seks bedoel je?”, lacht Janny. “Dat kan je gewoon tegen me zeggen hoor. Misschien is het ook wel zo dat naarmate je ouder wordt, dat die primaire behoefte niet meer primair is”, stelt ze. “Ik mis dat niet. Want als ik het wel zou missen dan zou ik er meer moeite voor doen.”

Bijna-doodervaring

Het is een heel openhartig gesprek waarin Janny ook over haar bijna-doodervaring vertelt. Een paar jaar na haar scheiding en het overlijden van haar ouders, kwam Janny op de intensive care te liggen. Ze had hevige pijn in haar borst. “Waar ik echt op het randje heb gelegen van er niet meer zijn. Het was een klassieke bijna-doodervaring. Dat je ze hoort zeggen: ‘We raken haar kwijt, we raken haar kwijt’. En dat je jezelf ziet.”

Nog niet haar tijd

Ze had een out of body experience en zag zichzelf liggen. “Alle pijn was volledig weg. Een soort ultieme meditatie.” Ze was absoluut niet bang en had er vrede mee gehad als ze op dat moment zou zijn gestorven. “Ik ben nooit bang geweest voor de dood, maar vanaf die ervaring denk ik dat ik dat ook totaal niet heb.” “Wat maak je er nu van, van zo’n moment?”, vraagt Raven. Janny antwoordt lachend: “Dat het nog niet mijn tijd was.”

Bron: NPO