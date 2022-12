Janny van der Heijden over het nieuwe seizoen ‘Heel Holland bakt’: “Er zitten totaal nieuwe dingen in”

Op zondag 18 december begint het nieuwe seizoen. Janny onthult in een gesprek met ANP wat we hiervan kunnen verwachten.

Janny van der Heijden over het nieuwe seizoen

Het jurylid noemt de tiende reeks ‘diverser in mensen en baksels’. Denk dus vooral niet dat je al weet wat er komen gaat. “De diversiteit valt dit jaar echt op. Na tien jaar kun je denken: ‘we hebben alle klassiekers wel gehad’, maar er zitten totaal nieuwe dingen in”, aldus Janny.

Geen glamour

Waarom je dit jaar weer moet gaan kijken? Dat legt ze graag haarfijn aan je uit: “Je kunt jezelf herkennen in de bakkers, het is allesbehalve glamour. En het is fijn om in een tijd waarin veel Nederlanders tegenover elkaar staan, iets te hebben waarnaar we allemaal fijn samen kunnen kijken.”

Hoelang nog door?

Of er hierna nóg tien seizoenen komen? “We gaan door zo lang iedereen het leuk vindt en dat bekijken we ieder jaar weer opnieuw. Wij als jury, de bakkers, de camera- en geluidsjongens... We hebben allemaal het gevoel dat we het succes moeten verdienen, maar iedereen vindt het nog steeds enig om te maken.”

De eerste aflevering

Van de eerste aflevering lichtte Omroep MAX al een tipje van de sluier op. Het belooft een grote uitdaging te worden voor de tien kersverse kandidaten. Onder toeziend oog van presentator André van Duin en juryleden Janny van der Heijden en Robèrt van Beckhoven moeten zij de Heel Holland bakt-leadertaart gaan maken. Daarnaast moet er als spektakelstuk een baksel in teken van het 10-jarig bestaan mét 3D-elementen komen én maken ze de favoriete appelkoek van Martine Bijl, als eerbetoon aan de overleden presentatrice. Gemist wie de tien kandidaten zijn? Hier stellen we ze even aan je voor.

André licht het thema van de eerste aflevering nog even toe:

Bron: ANP