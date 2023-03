Jarige Heleen van Royen (58) trakteert volgers op lingeriefoto

Heleen is trots op haar lichaam en terecht: ze ziet er hartstikke goed uit. De schrijfster deelt weleens vaker foto’s van zichzelf in lingerie en ziet haar verjaardag als de perfecte gelegenheid om haar 58-jarige lijf nog even te showen.

Je ziet er geweldig uit

Terwijl ze voor de spiegel poseert is duidelijk te zien dat ze hartstikke in shape is. ‘58 bitches!’, zo schrijft ze bij het kiekje. De foto valt bij haar volgers goed in de smaak, want ze wordt overspoeld met complimentjes. ‘Je ziet er geweldig uit’, schrijft iemand. ‘Jeetje, wat een body’, complimenteert een ander. ‘Chapeau mooie vrouw, ik ben jaloers’, zo schrijft een volger.

Dit bericht op Instagram bekijken Een foto die is geplaatst door Heleen van Royen (@heleenvanroyen) op 9 Mar 2023 om 7:26 PST

Bron: Instagram