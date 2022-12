Jarige Noa Vahle deelt kusfoto met haar grote liefde op Instagram

In haar verjaardagspost is niet alleen haar grote liefde, maar ook haar moeder, Linda de Mol, te zien.

Noa Vahle is jarig

Noa viert haar verjaardag op de top van de Tafelberg in Kaapstad. Dat zijn de betere locaties! We zien een foto van hoe ze haar vriend, Tim de Wild, op zijn wang kust én er zit zoals gezegd ook een foto met moeder Linda bij de reeks.

Felicitaties

Noa ontvangt veel felicitaties onder de post, ook vanuit bekend Nederland. Zo wordt ze onder andere door Renze Klamer, Heleen van Royen, Leonie ter Braak, Britt Dekker en Jamai Loman gefeliciteerd.

Drukke tijd in Qatar achter de rug

Met zo’n bekende familie ken je natuurlijk een boel bn’ers, maar Noa zelf timmert ook aardig aan de weg. Zo zat ze als gloednieuwe Talpa-reporter in Qatar om het WK voetbal te verslaan. Voor die televisieoptredens ontving ze veel lof. Gelukkig was er na die drukke periode in Qatar nu dus tijd voor vakantie.

Grote liefde Tim

Tim en Noa hebben elkaar vorig jaar november leren kennen op de afterparty van de filmpremière van Alles op tafel, een film van Linda de Mol. “We raakten aan de praat, voegden elkaar toe op Instagram en gingen op date”, lieten de twee eerder weten over hun eerste ontmoeting. Toen Noa onlangs terugkwam uit Qatar zei Tim tegen de pers: “Noa deed het hartstikke goed en heeft veel leuke reacties gekregen. Maar ik heb haar wel gemist, dus ik ben blij dat ze weer terug is.” Lief!

