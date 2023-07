Jay-Jay Boske is voor het eerst vader geworden en zó heet de kleine

Het kleine meisje kreeg de naam Blue Vlinder Boske.

Trotse vader

‘Onze prachtige dochter is geboren op 5 juli om 17:33 uur. Elke seconde, elke minuut en elk uur dat wij met jou mogen zijn maakt ons zo ontzettend trots, gelukkig en verliefd’, schrijft hij bij een zoet kiekje van het pasgeboren meisje. Jay-Jay blikt ook terug op de dag van de bevalling en is trots op zijn vriendin. ‘Het was een prachtige dag, en Sophie heeft het fantastisch gedaan!’

Jay-Jay Boske in ‘Expeditie Robinson’

Jay-Jay was één van de meest besproken deelnemers van Expeditie Robinson. Hij deed in 2016 mee aan het reguliere seizoen en in 2021 was hij ook bij de all stars-editie van de partij.

In verwachting

Jay-Jay en Sophie zijn bijna twee jaar samen. In januari deelden ze vanaf het tropische eiland Bali het heuglijke nieuws dat ze in verwachting waren. ‘Vanaf nu met z’n drieën op vakantie! Wat zijn we ongelofelijk trots en verliefd’, schreef Jay-Jay toen bij een video van de geslachtsecho.

