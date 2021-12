Jelka van Houten over moeilijke jeugd: “We leefden met mijn vader mee in de kroeg”

“Mijn vader was alcoholist”, begint Jelka van Houten haar verhaal. Vanaf haar geboorte was de band met haar vader en tussen haar ouders al ingewikkeld. “Mijn vader had volgens mij al een affaire met de kraamhulp, zoiets was het.” Haar ouders gingen dan ook al vroeg uit elkaar. Om de week was Jelka bij haar vader, samen met zus Carice. De dagen bij haar vader waren turbulent. Hij dronk veel. “We leefden dan wel mee in de kroeg, ja”, blikt Jelka terug naar die tijd.

Moeder was veel weg

Haar moeder zag ze maar weinig. Deze moest veel werken om opgebouwde schulden weg te werken en deed er nog een opleiding naast. Haar nieuwe partner was geen fijne man. Hij was manisch en geestelijk agressief. “Je wist nooit wat er ging gebeuren”, vertelt Jelka. “Ineens was het feest, maar als je de theedoek niet goed had opgehangen, was het bal.”

Therapie is een aanrader

Om haar jeugd te verwerken, heeft Jelka therapie gehad. “Therapie is feest. Ik kan het iedereen aanraden”, zegt ze daar enthousiast over. “Ik vind het echt fantastisch.” Hoewel therapie nodig was om met haar jeugd om te gaan, kijkt ze niet alleen maar negatief naar haar verleden. Zo is ze naar eigen zeggen heel gelukkig ondanks alles. “Misschien wel dankzij. Als dat allemaal niet was gebeurd, was ik echt een bloedsaai kind geworden, denk ik.”