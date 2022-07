Jennifer Ewbank is terug met nieuwe single na ‘pittige tijd’

Emily eindigde haar zevende verjaardag in een traumahelikopter. Die bracht haar na het ongeluk met de pony naar het ziekenhuis, waar ze twee weken moest blijven. Daarmee was de kous niet af, want eenmaal ontslagen moest het meisje aan de medicatie.

“Omdat ze tot eind augustus bloedverdunners krijgt vanwege de trombose in haar hoofdje, zijn we nog wel voorzichtig en moeten we uitkijken met vallen en stoten in verband met risico op inwendige bloedingen”, zei Jennifer daar destijds over. “Dat was wel een heel pittige tijd. Maar ze doet het echt heel goed.”

EMDR-therapie

Inmiddels is Emily weer zo goed als hersteld. “Fysiek gaat ze heel goed”, vertelt Jennifer. “Mentaal waren er wat angsten. Maar we hebben een hoop EMDR-sessies achter de rug, dat heeft echt wonderen verricht.”

Ook voor Jennifer, die zag gebeuren hoe haar dochter door de pony werd toegetakeld, hielp de therapie. “Het was natuurlijk heel intens om dat zelf te zien, daar heb ik echt last van gehad.”

Tijd om te knallen

Na een pittig jaar pakken Jennifer – zangeres en halfzus van John Ewbank – en haar gezin de draad langzamerhand weer op. Zo zijn ze onlangs, voor de achtste verjaardag van Emily, naar Disneyland Parijs geweest.

En, zoals Emily’s het zei: “Mama vond het ook weer een beetje tijd om met de muziek te knallen.” Met andere woorden: Jennifer heeft de afgelopen tijd aan een nieuwe single gewerkt. Maak kennis met Tegenwicht, die je hieronder ziet én luistert:

Bron: RTL Boulevard