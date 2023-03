Jennifer Hoffman open over moeder zijn: “Loslaten is tot nu toe mijn belangrijkste opvoedles”

Jennifer beviel twee jaar geleden van Cooper. Daar ging een lange tijd aan vooraf dat ze twijfelde over het moederschap. Totdat ze zwanger raakte van vriend Dorian (38). “Vanaf het moment dat ik zo’n flikkerend sterretje op de echo zag, wist ik: dit gaat helemaal goed komen. Ik ben dol op avonturen en dit voelde als het leukste avontuur tot nu toe,” vertelt ze aan Vrouw.

Geen luizenmoeder

Jennifer speelde in de successerie De Luizenmoeder, maar een ‘terrormoeder’ hoopt ze niet te worden. “Ik kan soms echt smullen van de screenshots van de schoolappgroepen die mijn vrienden me doorsturen. Ik heb me wel voorgenomen om nooit naar van die indoor speelparadijzen te gaan.”

Cooper helpt mee

De actrice wil ondanks het moederschap gewoon de dingen doen die ze graag doet. En dat gaat goed. “Dat je ouders bent, betekent niet dat je opeens kinderdingen moet gaan doen, vind ik. Cooper doet gewoon mee. Helpen vindt hij het leukste wat er bestaat. ’Pooper – want zo spreekt hij zijn naam uit – helpen?’ zegt hij dan. Hij ruimt bijvoorbeeld de afwasmachine uit. Natuurlijk sneuvelt er dan weleens iets, maar dat heb ik losgelaten. at is tot nu toe mijn belangrijkste opvoedles. Ik vind het fijn om in mezelf te ontdekken dat ik geen angstige moeder ben, maar een relaxte.”

Geen trouwplannen

Lang geleden was Jennifer verloofd met acteur Daan Schuurmans, maar de relatie ging uit. Het voelt voor haar als een ander leven. Trouwplannen met Dorian heeft ze nu ook niet. “Ik ben niet opgegroeid met het idee dat er een ’ware’ is, dat je je soulmate moet vinden met wie je moet trouwen en dat dat dan de mooiste dag van je leven is.”

Misschien komt er wel eens een feest als ze bijvoorbeeld tien jaar samen is met Dorian. “In Amerika, waar Dorian vandaan komt, vinden ze het heel verwarrend dat je samen een kind hebt en niet getrouwd bent. Stiekem vind ik het juist daarom extra leuk.”

Bron: Vrouw/De Telegraaf