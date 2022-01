“Jeroen ontkent deze aantijging met klem, er is niets van waar. Op dit moment wordt er her en der de grootst mogelijke onzin verteld, Rietbergen blijft daar buiten”, aldus Peter Plasman. “We blijven bij de verklaringen. We wachten het verder allemaal af.”

Jeroen ontkent aanranding

Opvallend, omdat Jeroen wél heeft bekend ‘contact van seksuele aard’ te hebben gehad ‘met enige bij het programma betrokken vrouwen’. In zijn statement schreef hij: “De contacten heb ik toen als wederkerig en gelijkwaardig gezien. Inmiddels ben ik mij er zeer bewust van geworden dat mijn eigen perceptie helemaal niet relevant is, maar veel meer de perceptie van betreffende vrouwen. En dat deze vrouwen dit misschien heel anders beleefd hebben. Door dit inzicht ben ik gaan beseffen dat mijn gedrag volledig verkeerd is geweest. De dingen die ik heb gedaan had ik nooit moeten doen.”

Nienke over ervaring

Nienke Wijnhoven zat eerder deze week bij de talkshow Beau om te praten over haar ervaring met Rietbergen. Daar vertelde ze over de aanranding. Jeroen lokte haar destijds mee naar boven omdat daar studio's zouden zijn die hij haar wilde laten zien. Eenmaal boven bleken er helemaal geen studio's te zijn en zat hij aan haar.

Hierover vertelde Nienke: “Op het moment dat hij je aanraakt, gaat er van alles door je heen. Je schrikt, maar je zegt niks omdat je denkt: what... Je legt de schuld bij jezelf. Ik dacht dat ik verkeerde signalen had afgegeven. Dat heb ik mijzelf altijd voorgehouden.”

Bron: Shownieuws