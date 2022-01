Jeroen Rietbergen vertrokken naar de VS na beschuldigingen

De advocaat wil niet bevestigen of ontkennen dat Jeroen naar de kliniek vertrokken is. “Ik kan bevestigen dat mijn cliënt naar het buitenland is vertrokken. Maar waarom dat is en wanneer de reis is gepland, daar ga ik niks over zeggen. Omdat dat privé is”, zegt hij hierover.

Kliniek

Jeroen werd vrijdag al gespot op luchthaven Schiphol. De kliniek waar hij de komende zou verblijven, biedt onder andere behandelingen voor seksverslavingen. De bandleider liet in zijn statement al weten dat hij in therapie is geweest toen hij zijn seksuele wangedrag besprak met partner Linda de Mol.

Bron: RTL Boulevard